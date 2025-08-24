Kocaeli'de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alana sıçrayan yangın büyük kontrol altına alınırken, alevlerin isabet ettiği bir ev kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:23

Edinilen bilgiye göre, Kuruçeşme mevkiindeki çöp ve hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin havadan, itfaiye ve orman ekiplerinin ise karadan müdahale ettiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sırasında alevlerin sıçradığı müstakil ev ise kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.