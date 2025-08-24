Ordu'nun iki ilçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Ordu'nun İkizce ile Çaybaşı ilçelerinde çıkan fındık ve ormanlık alan yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:24

Paylaş



ABONE OL

İkizce'nin Ağcakale Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesinde çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Çaybaşı'nın Çayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise, bölge halkının erken fark etmesiyle başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin yayılmasını engelledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinde vatandaşların yardımıyla yangını tamamen söndürdü.

Yetkililer, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve yanıcı maddeler konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.