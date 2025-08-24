Erzincan’da açık kapılı araçla trafikte riskli yolculuk

Erzincan’da bir sürücü, aracındaki kalorifer peteği yüzünden sağ arka kapısı açık şekilde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 14:15

Erzincan'da trafikte ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir görüntü kaydedildi. Şehir içi trafikte seyreden bir otomobilin sağ arka kapısı açık şekilde ilerlerken vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler, sürücünün kapı açık şekilde dakikalarca yolculuk yaptığını gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, aracın içinde taşınan kalorifer peteği, kapının tamamen kapanmasını engelledi. Peteğin aracın içine sığmaması nedeniyle sürücü, sağ arka kapıyı kapatamadan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Olay, diğer sürücülerde hem şaşkınlık hem de olası kazalara karşı endişe oluşturdu.