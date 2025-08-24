İstanbul Sarıyer'de orman yangını: Alevler kontrol altında

Sarıyer Zekeriyaköy'de ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangına müdahale etti. Havadan ve karadan çalışmalar ile alevler kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 14:13

Paylaş



ABONE OL

Sarıyer' Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangından etkilenen hayvanlar için olay yerine sevk edilen ekipler, kaplumbağa gibi etkilenen hayvanlara müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıyla alevler geniş alana yayılmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

"LÜTFEN ORMAN YAKINLARINDA ATEŞ YAKMAYIN"

Yangını görünce yardıma koşan Bünyamin Özkan isimli vatandaş, "Yangını yolda fark edince gelip yardımcı olmak istedim. Burada gördüklerimiz çok üzücü. Orman çok kötü bir şekilde yanmış. Sığ bir bölgede olsaydı sonuçları daha kötü olabilirdi. Kaplumbağa burada yanmış. Belki yaşıyordur diye çalıların içinden çıkarmaya çalıştım ama maalesef ölmüş. Lütfen orman yakınlarında ateş yakmayalım" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN