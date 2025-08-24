Balıkesir'deki çöplükte yangın paniği: Alevler araziye sıçradı
Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın otların tutuşmasıyla araziye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.
Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, tesis dışındaki araziye sıçradı.
Ağaçlar ve otların tutuşması ile alevler kısa sürede büyüdü. 8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği yangın ile mücadele sürüyor. Öte yandan yangına göç zamanı olan leylekler yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıktığı öğrenildi.