Balıkesir'deki çöplükte yangın paniği: Alevler araziye sıçradı

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın otların tutuşmasıyla araziye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 01:03

Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, tesis dışındaki araziye sıçradı.

Ağaçlar ve otların tutuşması ile alevler kısa sürede büyüdü. 8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği yangın ile mücadele sürüyor. Öte yandan yangına göç zamanı olan leylekler yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıktığı öğrenildi.

