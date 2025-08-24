Annelik içgüdüsü haklı çıktı! 17 yıl sonra acı gerçekle yüzleşti

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:59

Fatma - Ercan Aslan çiftinin 2008 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Doğumun evde olması nedeniyle Aslan çifti, Muhammed Furkan ismi verdiklerini bebeklerinin kontrolü için Bismil Devlet Hastanesine başvurdu. Bebek, önce buraya, ardından tam teşekküllü bir hastane için Diyarbakır 'da Dağkapı 'daki Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Acılı aile 17 yıl sonra yapılan inceleme sonucunda acı gerçekle yüzleşti (İHA) Baba Ercan Aslan, 2008 yılında evde bir çocuklarını dünyaya geldiğini, Muhammed Furkan adını bıraktıklarını söyledi. İsim, kimlik, o zaman sağlık karnesini de çıkardıklarını belirten Aslan, "Erken doğum ve evde olduğun için sağlık için Bismil Devlet Hastanesini aradık. Sağ olsunlar gelip aldılar. Orada resmi işlemler yapıldıktan sonra Diyarbakır'da Dağkapı'daki Çocuk Hastanesine kaldırmayı uygun gördüler. Orada 17 gün kaldı. 17'inci gün sabaha doğru saat 03.00'te bir telefon geldi hastane personelinden. 'Başınız sağ olsun, çocuğunuz vefat etti' dedi. Bu zaman zarfı içerisinde normal yapılması gerekenler hiç yapılmadı" dedi.

Anne Fatma Aslan, oğlunun ölmediğini ve hayatta olduğunu söyledi (İHA)



"CENAZEMİZİ BİZE BİR KUTU İÇERİSİNDE VERİP 'BEBEĞİNİZ ÖLDÜ' DEDİLER"

"Anne sütü her gün olmasa da en azın iki günde bir verilmesi gerekiyor. Anne sütü vermek için izin vermediler. Anne ve babasının görmesine izin vermediler" diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Onlar olunca ister istemez insanın kafasında bir şüphe oluşuyor. Gittik, cenazemizi bize bir kutu içerisinde verdiler. Aldık, dini vecibeleri yerine getirmek için Diyarbakır Yeniköy Mezarlığında defnettik. Dava açtığımızda soruşturmadan sonra Diyarbakır Yeniköy Mezarlıklar Müdürlüğünden gelen bir yazı, 'defin ettiğinize dair kayıt yok.' Kaydın olmaması onların bir eksikliğidir. Rapor, sağlık karnesi, kimliğiyle beraber oraya gittik ve birkaç arkadaş defin için yardımcı oldular. Hukuki süreç 3 yıl önce başladı. Hala devam ediyor. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Mağdur durumdayız. Babalar, anneler bilirler. Bir çocuğun olmaması, kaçırılması, değiştirilmesi, bunlar rahat şeyler değildir."

ACILI ANNE: EVLADIMIN ÖLDÜĞÜNÜ BİR GÜN BİLE HİSSETMEDİM

Anne Fatma Aslan, 5 Şubat 2008'de bebeğinin dünyaya geldiğini, daha sonra hastaneye götürdüklerini ifade etti. Aslan, "Bismil Devlet Hastanesine götürdük, oradan Diyarbakır'a Dağkapı Çocuk Hastanesine götürüldü. 17 gün yaşadı. 17 gün boyunca 3-4 defa o hastane kapısına gittim. Beni içeriye almadılar. 'Yasaktır, göremezsin' dediler. 17 gün sonra bebeğiniz öldü dediler. Bir kutu içinde eşime teslim ettiler. Bu sefer onu hiç ölü hissetmedim. Biraz ağladım ama bir anne ciğeri yanar, kötü olur, çok üzülür. Hiç öyle bir duygu yaşamadım. Hatta kendimi hesaba da çektim. Evladım ölmüş, niye üzülmüyorum. Öyle bir anneyim ki, iki çocuğum daha var. Üstlerine titrerim. O denli çocuklarıma dikkat ederim. Hiç öldü hissetmedim. Hep eşime anlattım. Bence oğlum yaşıyor, bence oğlum yaşıyor. Öyle derken 14 yıl geçti" diye konuştu.