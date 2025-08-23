Muhtar, yol çalışması yapan iş makinesini kendi elleriyle yıkadı

Samsun'un Kavak ilçesinde Çukurbük Mahalle Muhtarı Şaban Kıvrak, mahallede yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesini kendi elleriyle temizledi.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 12:02

Muhtar Kıvrak, yaptığı açıklamada, mahallede yol çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Emeği geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine teşekkür ederim. Bu sıcak havalarda işçi kardeşlerimiz hiç durmadan çalışıyor. Ben de onlar yorulmasın diye mahallemize bırakılan iş makinesini temizleyerek devletimizin malına sahip çıkıyorum" ifadelerini kullandı.