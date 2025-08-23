Maltepe'de düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Maltepe'de narkotik ve asayiş suçlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında şüphelilerin "Zula evi" tespit edilirken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 12:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 21 Ağustos tarihinde Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde narkotik ve asayiş suçlarına yönelik uygulama ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında, şüphe üzerine durdurulan A.N. isimli şahsın yapılan üst yoklamasında satışa hazır halde narkotik madde ele geçirilirken, şahıs muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın sorgulamasında uyuşturucu maddeleri zula evi olarak tabir edilen ikamet adresinde bulundurduğu tespit edildi ve belirlenen adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, şüpheli şahıs ile birlikte hareket eden N.K. isimli şahıs da muhafaza altına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 434,9 gram esrar, 84,7 gram kokain, 25 adet ekstasy hap, 6,1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 23 bin 200 TL, 31 dolar, 1 adet para sayma makinesi, 2 adet cep telefonu ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan N.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.N., 22 Ağustos tarihinde TCK 188 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

