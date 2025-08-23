Fatih'teki otelde yangın paniği: Turistler hızla tahliye edildi

Giriş Tarihi: 23.08.2025 03:25

Fatih'te buluna bir otelde yangın çıkması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden otel çalışanları, içeride bulunan turistleri kısa sürede tahliye etti.