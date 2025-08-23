Fatih'teki otelde yangın paniği: Turistler hızla tahliye edildi
Fatih'te gece saatleri bir otelin mutfağında çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. Otel çalışanları içeride bulunan turistleri kısa sürede otelden tahliye ederken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otelin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangında yaralanan olmazken turistler söndürme çalışmalarını izledi
Fatih'te buluna bir otelde yangın çıkması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
Saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden otel çalışanları, içeride bulunan turistleri kısa sürede tahliye etti.
YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelde duman tahliyesi yapılırken, turistler söndürme çalışmalarını izledi. Olayda yaralanan olmazken, otelin mutfak kısmında hasar meydana geldi.