Yanlış dükkanı hedef alıp kurşunlamışlardı, 4 tutuklama

İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlenmişti.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:37

Paylaş



ABONE OL

Olay 18 Ağustos günü ilçeye bağlı 75. Yıl Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'ın sahibi olduğu sigortacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerine yaklaşarak camın dışından 3 el ateş etti. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırı sırasında içeride hem çalışanların hem de müşterilerin bulunduğu öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadı. Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi. Urla ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, saldırıyla ilgili 4 şüpheli kısa sürede Karabağlar'da yakalanarak gözaltına alındı.



4 tutuklama



Yapılan sorgu ve işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN