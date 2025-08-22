Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Hatay-İstanbul seferini yapan 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kızılcahamam ilçesi Yakakaya mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Şoför, yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüste bulunan 36 yolcu, yangının başlamasından sonra tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.