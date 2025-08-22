Sapanca Gölü'ndeki su miktarı 'kritik' seviyeye geriledi
Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki su miktarı 'kritik' seviye olan 29,90 metrenin altına düşerek 29,60 metre seviyesine geriledi. Kocaeli Üniversitesi'nden (KOÜ) Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Nüfusun dengeli dağıtılması şart çünkü bölgedeki su kaynakları mevcut nüfusu beslemeye yetmiyor. Marmara Bölgesi'nde Türkiye'deki su kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 4'ü bulunurken ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u aynı bölgede ikamet ediyor. Dolayısıyla bu da karşılaştığımız sorunların gün geçtikçe artmasına neden oluyor" dedi.
Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal su kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi son aylarda yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşma ve artan su kullanımıyla 'kritik' seviye olan 29,90 metrenin altına düştü. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, göldeki su seviyesi 29,60 metre olarak ölçüldü. Su seviyesinin gerilemesiyle gölün Kartepe ilçesi kıyılarına 300 metre mesafede bulunan kilise kalıntıları da gün yüzüne çıktı. SASKİ'nin daha önce duyurduğu acil eylem planının hayata geçirilmesi durumunda; park ve bahçelerdeki yeşil alan sulamaları azaltılacak, tarımsal üretimde içme suyu kullanımı denetimleri gerçekleştirilecek ve sanayi tesislerinde su kullanımı sınırlandırılacak.
'ATMOSFERİK SICAKLIKLARIN ARTIŞININ ETKİSİ BÜYÜK'
Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasıyla ilgili durumlar, yılın bu dönemlerinde, temmuz, ağustos aylarında esasen rastlanan durumlar. Burada atmosferik sıcaklıkların artışının etkisi büyük ancak son dönemlerde gittikçe daha artan şekilde şahit oluyoruz. Su seviyelerindeki azalmalar artık belirgin, dikkat çeker ve yıldan yıla artan oranlarda meydana geliyor. Burada elbette küresel düzeydeki iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Dünya ölçeğinde ortalama atmosferik sıcaklıklardaki artışların bölgesel ölçekteki yansımalarıyla yüzleştiğimiz bir durum. Sapanca Gölü'ndeki en derin nokta 60 metre civarındadır. Ortalama su seviyesi de kayıtlarda genellikle yaklaşık 36 metre olarak görülür. Ancak son günlerde yapılan ölçümler bunun 30 metrenin altına düştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla da ciddiye alınması gereken bir durumla karşı karşıyayız" dedi.
Marmara Bölgesi'ndeki tatlı su ve içme suyu havzalarındaki su seviyesinin paralel şekilde azaldığını söyleyen Prof. Dr. Ergül, "Sapanca Gölü özelinde ve bölgemizde karşı karşıya olduğumuz sorunlardan bir tanesi de nüfus yoğunluğu. Nüfusun dengeli dağıtılması şart, çünkü bölgedeki su kaynakları mevcut nüfusu beslemekte güçlük çekiyor. Marmara Bölgesi'nde Türkiye'deki su kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 4'ü bulunurken nüfusun yüzde 30'u aynı bölgede ikamet ediyor. Dolayısıyla bu da karşılaştığımız sorunların gün geçtikçe artmasına neden oluyor. Bir yandan da Marmara Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun arttığını görüyoruz. TÜİK kayıtlarına göre Marmara Bölgesi'nde, yaklaşık olarak 3 yıl kadar önce yaptığımız bir çalışmada aşağı yukarı 25 milyon kişinin yaşadığı bölgede şimdi nüfusun 27 milyona yaklaştığını görüyoruz. Önlem alınması gereken ya da üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken önemli bir husus" ifadelerini kullandı.