Sapanca Gölü'ndeki su miktarı 'kritik' seviyeye geriledi

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASINA NEDEN OLUYOR'

Su seviyesindeki düşüşün ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Ergül, "Göllerdeki ya da su kaynaklarındaki seviye azalmalarını değerlendirirken hep insan odaklı düşünüyoruz. Ancak o su ekosisteminde yaşayan canlılar için de bu oldukça kötü bir durum. Kesinlikle insanlardan daha fazla ve olumsuz etkileniyorlar. Yaptığımız çalışmaların sonuçları gösteriyor ki ortamdaki hassas türler ya da sıcaklık toleransı dar olan türler kaybolurken daha dayanıklı dirençli türlerin ortamda varlıklarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu da ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin azalması neden oluyor" diye konuştu.

Su kalitesinin de düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Ergül, şöyle devam etti:

"Geçmişte yapılan çalışmaların sonuçları Sapanca Gölü'ndeki besleyici element düzeylerinin düşük olduğunu raporluyordu. Dolayısıyla göl oligotrafik olarak tanımlanıyordu ancak son yıllarda yapılan çalışmalar göldeki su kalitesinin mezotrofik olduğunu gösteriyor. Özellikle sığ kesimlerde yer yer ötrofik ortamların oluşması söz konusu. Dolayısıyla da bu, hem göldeki su kalitesini hem de canlı kompozisyonunu olumsuz etkileyen bir husus. Sapanca Gölü bilindiği gibi içme suyu havzası olarak da kullanılan bir yer. Buradaki su kalitesinin düşmesi bizi özellikle tedbirler almaya yönlendiriyor."