Palyaço kıyafetli sır kişi yakalandı! Elindeki bakın ne çıktı

Giriş Tarihi: 22.08.2025 15:15

Bursa'da sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli M.D. (17) isimli şüpheli yakalandı. Kendisinden korkan çocukların kaçıp eve saklandığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıyan M.D.'nin ifadesinde, düğünlerde palyaço olarak çalıştığı ve elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak'taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.