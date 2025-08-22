Kazaya karışan otomobil hurdaya döndü

Samsun’da Canik ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı'nın birleştiği noktada saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zinnet Saraç (49) yönetimindeki 55 LN 899 plakalı otomobil ile Onur Durmuş (28) idaresindeki 55 BIR 11 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.