Mardin'de gizemli olay! 2'si kardeş 3 kadın ölü bulundu | 10 gündür kimse fark etmemiş

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, şüpheli ölümlerin yaşandığı bölgeden son detayları aktarırken, "İki olayın bağlantılı olup olmadığıyla ilgili savcılık, polis ve jandarmanın titiz bir çalışma başlattı. Çünkü hayatını kaybeden kadınların yaşları 60,65 ve 60. " dedi.

Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)

KALP KRİZİ İDDİASI!

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ederken, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre Leyla Işıktaş ve Muatter Işıktaş kardeşlerin ölümüyle ilgili de sır perdesi aralanmaya başladı. Buna göre kardeşlerin yaşadığı evde yapılan incelemede vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Muatter Işıktaş'ın psikolojik tedavi gördüğü ve tansiyon hastası olduğu Leyla Işıktaş'ın da kalp hastası olduğu bilgisine ulaşıldı.