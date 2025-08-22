Yaşam

Mardin'de gizemli olay! 2'si kardeş 3 kadın ölü bulundu | 10 gündür kimse fark etmemiş

Mardin’de yaşanan gizemli ölümler dikkat çekti. Artuklu ilçesinde 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu. Aynı gün, başka bir mahallede yaşayan bir kadın da evinde cansız halde bulundu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, iki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgeden son detayları aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Mardin'de gizemli olay! 2'si kardeş 3 kadın ölü bulundu | 10 gündür kimse fark etmemiş

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

MARDİN'DE GİZEMLİ ÖLÜMLER: 3 KADIN ÖLÜ BULUNDU

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mardin'de iki kardeş evinde ölü bulundu (DHA)Mardin'de iki kardeş evinde ölü bulundu (DHA)

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİ BULDU

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.

Mardin'de iki kardeş evinde ölü bulundu (DHA)Mardin'de iki kardeş evinde ölü bulundu (DHA)

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ!

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor.

Mardin'de iki kardeş evinde ölü bulundu (DHA)Mardin'de iki kardeş evinde ölü bulundu (DHA)

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)

BİR KADIN DAHA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde farklı bir mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan da evinde ölü bulundu.

Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)

GİZEMLİ ÖLÜMLER BİRBİRİYLE BAĞLANTILI MI?

Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz şüpheli ölümlerin yaşandığı bölgeden detayları aktardı (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Sinan Yılmaz şüpheli ölümlerin yaşandığı bölgeden detayları aktardı (Ekran görüntüsü)

TİTİZ ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, şüpheli ölümlerin yaşandığı bölgeden son detayları aktarırken, "İki olayın bağlantılı olup olmadığıyla ilgili savcılık, polis ve jandarmanın titiz bir çalışma başlattı. Çünkü hayatını kaybeden kadınların yaşları 60,65 ve 60. " dedi.

Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)Mardin’de bir kadın evde cansız bedeni bulundu (AHABER ARŞİV)

KALP KRİZİ İDDİASI!

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ederken, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre Leyla Işıktaş ve Muatter Işıktaş kardeşlerin ölümüyle ilgili de sır perdesi aralanmaya başladı. Buna göre kardeşlerin yaşadığı evde yapılan incelemede vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Muatter Işıktaş'ın psikolojik tedavi gördüğü ve tansiyon hastası olduğu Leyla Işıktaş'ın da kalp hastası olduğu bilgisine ulaşıldı.