Mardin'de gizemli olay! 2'si kardeş 3 kadın ölü bulundu | 10 gündür kimse fark etmemiş
Mardin’de yaşanan gizemli ölümler dikkat çekti. Artuklu ilçesinde 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu. Aynı gün, başka bir mahallede yaşayan bir kadın da evinde cansız halde bulundu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, iki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgeden son detayları aktardı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.
Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLER CANSIZ BEDENLERİ BULDU
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ!
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor.