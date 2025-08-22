Yaşam

Antalya'da kayalıklar arasına giren yavru balina kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde kayalıkların arasına giren yavru balina, ölmek üzereyken tekneciler tarafından son anda kurtarıldı.

Gökova Koyu'nda turistik gezide bulunan tur tekneleri kayalıklara sıkışan yaralı yavru balinayı görüp Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede bir yat kaptanı bot ile koyda bulunan yaralı yavru balinayı kuyruğundan bağlayarak sıkıştığı yerden kurtarıp Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Yaklaşık 2 hafta önce de Manavgat Side'nin 10 mil açığında amatör olarak olta balıkçılığı yapan bir vatandaş tarafından 15 metre uzunluğunda bir balina görüntülenmişti.