İzmir'de su krizi büyüyor! Vatandaştan İZSU'ya tepki: Akılları başlarına yeni geldi

BİLİM İNSANLARI UYARDI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYRETTİ Bilim insanları aylar öncesinden "Bu yaz zor geçecek" açıklaması yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ni önlem alması için uyarsa da su ve kanalizasyon idaresi İZSU , yeni su kaynaklarının bulunması konusunda aradan geçen zaman zarfı içinde hiçbir adım atmadı.

BARAJLARDA SU KALMADI Sabah'ın haberine göre bu arada kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı deyim yerindeyse dibe vurdu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6'lara kadar düştü. Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düşünce İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme 'de su kesintileri başladı.

Düzenli su kesintileri nedeniyle İzmir'de bidon satışlarında artış yaşandı. (A Haber arşiv)

AKILLARI ANCA BAŞLARINA GELDİ

İzmirliler artan hava sıcaklıkları karşısında susuzlukla nasıl mücadele edeceğini kara kara düşünürken İZSU Genel Müdürlüğü'nden "daha önce aklınız neredeydi" dedirten bir haber geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir ve çevresindeki yerleşim alanlarında yeraltı su kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir hidrojeolojik etüt hizmeti alımı için ihaleye çıktığını duyurdu.

UYARDIM AMA DİNLEYEN OLMADI

İZBB'nin bu güne kadar uyarıları dikkate alıp önlem almaması bilim çevrelerini de kızdırdı. Çevre Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği çalışma grubu üyesi, iklim bilimci Prof. Doktor Doğan Yaşar, yaşananlara tepki gösterdi. 2020 yılında dönemin İZBB Başkanı Tunç Soyer'e mektup yazıp İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesine karşı uyardığını belirten Yaşar, "Aynı mektubu İZBB Başkanı Cemil Tugay'a da yazdım. Ama kulak veren olmadı." diye konuştu. 2022 yılında ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Yaşar, "Kuraklık geliyor aman dikkat diye diye dilimizde tüy bitti. Dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler karşı karşıya oldukları kuraklık tehlikesine karşı çok ciddi önlemler alırken biz sadece izlemekle yetindik. Normal koşullarda su kesintilerinin geçtiğimiz yıl başlaması gerekiyordu. Barajlarda rezerv suyu da bitti. Maalesef çok geç kalındı." diye konuştu.