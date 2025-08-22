Ankara’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay-İstanbul seferini yapan 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam ilçesi Yakakaya mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Otobüste bulunan 36 yolcu kısa sürede güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

