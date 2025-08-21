Sarıyer'de av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını yapıyor

Sarıyer'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Balık sezonuna hazırlanan limana bağlı tekneler havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:40

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle teknelerini Sarıyer'deki Rumeli Feneri Liman'da çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarının hızla devam ettiği limanda balıkçılar, bir önceki avlarda hasar gören teknelerini onarırken, ağlarını ise ilmek ilmek örerek yeniliyor. Bazı gemilerin ise, bakım ve onarımı için karaya çıkartılarak boya işlemleri yapılıyor. Yasağın kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar, yeni sezonda palamut balığının az olacağını ifade ederken, vatandaşların hamsiye, istavrite, lüfere doyacaklarını belirtti. Öte yandan, balık sezonuna hazırlanan tekneler havadan görüntülendi.



13 yaşından bu yana balıkçılık yaptığını dile getiren Şaban Şengül, "1 Eylül'de denize çıkacağız şuan da ağlarımızı hazırlıyoruz. Gemiciler ayın 28'inde Ordu'dan gelecekler. Hazırlanmaya uğraşıyoruz son günlerde. İstanbul'da en büyük balıkçı barınağı Rumeli Feneri'ndekidir. Makinaya bakım için servisten geliyorlar. Sürekli bir hazırlığımız var, devamlı ustalar geliyor. Bu sene palamut balığı gözükmüyor. Örnekleri palamudun olmayacağını gösteriyor. Hamsi olur bu sene, lüfer, sarıkanat olma ihtimali var. Palamut balığın yavrusu görünürse, o yıl balık çok olur. Bu sene çok az göründü. Vatandaşlar hamsiye, istavrite, lüfere doyar. Palamut olursa da çok az olur" dedi.



İlkokulu bitirdiği gibi balıkçılığa başladığını ifade eden Eyüp Şengül, ""Yasak bitecek 1 Eylül'de denize açılmamız lazım. Bu nedenle ağlarımızı bir an önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağlarımızın bakımlarını yapıyoruz, yırtıklarını onarıyoruz. Bu sene hamsi bol gibi gözüküyor. Palamut balığı umduğumuz gibi çıkmadı. Palamut balığı olursa da biraz pahalı olur. Hamsi ve istavrit ucuz olabilir. Bizden alanlar biraz insaflı olursa halkımız ucuz yer. Bizden 1'e alıp 10' a sattıkları için halk biraz pahalı yiyor" şeklinde konuştu.

Yarım asırdan uzun bir süredir balıkçılık yapan Fuat Sert, "Elimizde olan bir meziyetimiz var, oda bu ağları yırtıldığı zaman tamir etmek. 4 ay yasak, 8 ay çalışmaya bedel bizim için. ÖTV'siz mazot alsak da bizim fiyatlarımızı mazot etkiliyor. Bir araba balığın yarısı neredeyse mazot masrafına gidiyor. Devletin başındakilerin balıkçıların ana sorunu olan mazotu çözmeleri gerekiyor. Bugün en pahalı Türkiye kullanıyor. Diğer İskandinav ülkelerine gittiğin zaman bakıyorsun mazot bedava gibi bir fiyatla satılıyor" diye konuştu.