Tekirdağ'da göletlere 975 bin sazan yavrusu bırakıldı
Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı 'Balıklandırma Programı' kapsamında göletlere 975 bin 440 adet sazan yavrusu bırakıldı.
Yetkililer, denizlerde ve iç sularda amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ kapsamında av yasaklarının Su Ürünleri Kontrolörleri tarafından titizlikle denetlendiğini belirtti. Vatandaşların konuya duyarlı ve bilinçli yaklaşmasının, doğal kaynakların korunması ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın devamı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.