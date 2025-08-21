Gönen’de bir evin damında çıkan yangın korkuttu!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir damda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 04:50

Edinilen bilgiye göre, Çifteçeşmeler Mahallesi'nde bulunan bir damda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası damda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

