Fas'ta mahsur kalan Türk kaptan için Dışişleri devreye girdi: Yurda döndü

Fas açıklarında Ağustos ayının başından bu yana mahsur kalan Sinop Türkelili Gemi Kaptanı Ayhan Can, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ile zorlu sürecin ardından memleketine döndü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkeli’ye dönen Kaptan Ayhan Can, ilçede sevinçle karşılandı. Can, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 17:51

Paylaş



ABONE OL

Fas açıklarında bir ayı aşkın süre mahsur kalan Türkelili Gemi Kaptanı Ayhan Can, yaşanan zorlu sürecin ardından memleketi Sinop'un Türkeli ilçesine döndü.

Türkeli ilçesine bağlı Düz köyü nüfusuna kayıtlı olan 45 yaşındaki Kaptan Ayhan Can, 06 Ağustos 2025'te kamuoyuna yansıyan haberlerle gündeme gelmişti. Can, arızalanan yabancı bandıralı Sea Seal adlı gemide yaklaşık 25-30 gündür mahsur kaldıklarını, gemide elektrik bulunmadığını, telsizlerin çalışmadığını ve yiyeceklerin tükendiğini duyurarak yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaptanın ağabeyi Aydın Can, basın yoluyla yetkililere seslenerek kardeşinin ve mürettebatın kurtarılması için yardım talep etmişti.

Bu çağrıların ardından 11 Ağustos 2025'te AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş devreye girdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iletişime geçerek gerekli girişimleri başlattı. Aynı gün yapılan açıklamada, gemideki bir yaralı mürettebatın Türkiye'ye dönüşünün sağlandığı bildirildi.

13 Ağustos 2025'te ise sevindirici haber geldi. Dışişleri Bakanlığı, Fas Rabat Büyükelçiliği ve gemi şirketi arasında yürütülen temaslar sonucu gönderilen kurtarma botu ile kaptan ve mürettebat Fas'ın Dakha Limanı'na ulaştırıldı. Sağlık kontrolünden geçen mürettebatın durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkeli'ye dönen Kaptan Ayhan Can, ilçede sevinçle karşılandı. Can, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Kaptan Ayhan Can, kendisine sahip çıkan Türk halkına, Dışişleri Bakanlığı'na, Fas'taki Türk Büyükelçiliği'ne ve özellikle süreci yakından takip eden Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e teşekkür ederek, "Bir ay boyunca denizde ölümle burun buruna geldik. Çok şükür bugün memleketimdeyim. En büyük mutluluk Türk bayrağının gölgesinde olmak" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN