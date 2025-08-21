Muğla'da orman yangını! Ekiplerin alevlerle canhıraş müdahalesi sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle canhıraş müdahalesi sürüyor
Kabaağaç Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangını çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR
Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.