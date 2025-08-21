Akhisar'da traktör kazası: Dede hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Mehmet Gencer hayatını kaybederken, torunu ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:44

Kaza, Akhisar'a bağlı Hanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Gencer'in kullandığı traktör, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına devrildi. Kazada Mehmet Gencer traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörde yolcu olarak bulunan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan 10 yaşındaki torunu Mehmet Gencer ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.