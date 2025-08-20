TBMM önünde Beyaz Toros yakmıştı! Provokatör hakkında karar

Giriş Tarihi: 20.08.2025 12:38

Fidan'ın 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, 2007 yılında Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu, tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre şüphelinin isminin Mehmet Emin Fidan olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki Fidan'ın çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı. M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracı yakan Mehmet Emin Fidan isimli şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

Mehmet Emin Fidan (X)

ÜZERİNE 12 HURDA ARAÇ ÇIKTI! ARAÇ YAKMA İŞİ İLK DEĞİLMİŞ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir." denildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.