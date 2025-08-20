Sakarya'da anız yangınında 3 dönüm alan kül oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 3 dönüm alan kül oldu.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:18

Küçük Kaynarca mevkiinde bulunan arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde ise yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.