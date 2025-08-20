Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:12

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyaşağı Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada Ali Y. ve Fatma S. hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.



Yaralılar olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN