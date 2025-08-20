Meta’da çocuk istismarı! Cinsel içerikli sohbete izin
Meta tarafından geliştirilen yapay zeka botu Meta AI’nin, bebekler ve çocuklarla ‘cinsel’ içerikli sohbetlere izin verebileceği ortaya çıktı. Şirketin yapay zeka politikalarında yer alan bu durum büyük tepki topladı.
WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çatı şirketi olan Meta'nın, yapay zeka botu AI'ye ilişkin belirlediği politikalar gün yüzüne çıktı.
Sızdırılan belgelere göre Meta, yapay zeka aracının "Çocuklarla romantik ve şehevi sohbetler etmesine, yanlış tıbbi bilgiler vermesine ve siyah tenli insanların beyazlardan daha aptal olduğunu" söylemesine izin veriyor.
SKANDAL BEBEK İSTİSMARINA KADAR UZANIYOR
Yine belgelere göre, yapay zekanın 2 yaşındaki bir bebeğe 'Genç vücudun bir sanat eseri' tarzında ifadeler kullanmasının önü açılıyor.
Ayrıca Meta'nın belirlediği bu skandal politikaların, şirketin hukuk, kamu politikası ve mühendislik ekibinin yanı sıra etik uzmanları tarafından da onaylandığı biliniyor.
SENATODAN TEPKİLER YÜKSELDİ
Skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu, söz konusu politikalara tepki gösterdi.