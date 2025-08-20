Hatay'da denizde dehşet! 5 kişi suda sürüklendi 1 kişi kurtarılamadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 5 kişi sürüklenince panik anlar yaşandı. Cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla 5 kişi kıyıya çıkarıldı. 1 kişi ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Çevlik Sahili'nde denize giren 5 arkadaşın suda sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla 5 kişi kıyıya çıkarıldı.

Sahilde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Güngör (19) kurtarılamadı. Sudan çıkarılan diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

