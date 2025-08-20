Kapadokya'da yabancı turistten skandal hareket! Türk bayrağı direğinde uygunsuz hareketlerde bulundu

Giriş Tarihi: 20.08.2025 22:01

Kapadokya'da yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU!

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı.

AK PARTİLİ ÇALIŞKAN: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.