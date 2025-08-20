Kapadokya'da yabancı turistten skandal hareket! Türk bayrağı direğinde uygunsuz hareketlerde bulundu
Yerli ve yabancı turistlerin gözde noktalkarından biri olan Nevşehir Kapadokya'da tepki çeken bir olay yaşandı.Yabancı uyruklu bir turist Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketlerde bulundu. Büyük tepkiye neden olaya skandala ilişkin AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan "Kapadokya’da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir’in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" dedi.
TEPKİLERE NEDEN OLDU!
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı.
AK PARTİLİ ÇALIŞKAN: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Olayın takipçisi olacaklarını da vurgulayan Çalışkan, "Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.