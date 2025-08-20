Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor

Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması ile 149 bin dekar arazi sulanacak.

Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması kapsamında ilk etaptaki 97 bin dekar tarım arazisinin sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor. Borulu Şebeke (CTP, PE100 ve Çelik Boru) ve Sanat Yapısı imalatları devam eden projede, Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması inşaatı çalışmalarının ilk etabının 2027 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Toplamda 149 bin dekar araziye sulama suyu verecek Turnaçayırı Barajı sulaması bölge tarımı için önem taşıyor.