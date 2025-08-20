Kanserle mücadelede büyük adım! Vatandaş ücretsiz yararlanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın kanserin erken teşhisi için başlattığı ‘Ulusal Kanser Tarama Programı’na davet mesajları gelmeye başladı. Herkesin sohbetlerindeki soru ‘Sağlık Bakanlığı’ndan mesajın geldi mi?’ oluyor. Benim bakanlıktan mesajım geldi. Sabah soluğu aile hekimimde aldım. 20 dakikada sırada 5 dakika bile beklemeden tüm kanser taramalarımı yaptırdım. Ve kendimi çok özel hissettim...

Kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi.

SİZE MESAJ GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'ndan bana da mesaj geldi. Zaten bugünlerde herkesin dilinde bu mesajlar var. Herkes birbirine 'Sağlık Bakanlığı'ndan sana mesaj geldi mi?' diye soruyor.

AİLE HEKİMİME GİTTİM



Mesajımın gelmesiyle birlikte dün sabah bağlı bulunduğum İstanbul'daki Rami Sağlık Merkezi'ne gittim. Bir sağlık editörü olarak da bu deneyimimi sizler için yazdım... 5 dakika bile sürmeden aile hekimim Serdar Turgut'un muayene odasındaydım.

Serdar Hoca, bakanlıktan kanser tarama programı için mesajımın gelip gelmediğini sordu. 'Evet mesajım geldi' deyince de kanser tarama programım için bilgilendirmelerini yaptı.

HİÇ SIRA BEKLEMEDİM



Sisteminden daha önce yapılan kan testlerimi ve doktor muayenelerimi inceleyip benden yeniden kan testi istedi. Ve sırasıyla rahim ağzı kanserine karşı HPV testi, kolon kanserine karşı gaitada gizli kan testi ve meme kanserine karşı mamografi yapılacağını söyledi.

Ve yönlendirmelerini yaptı. Kan tüplerimi görevliden alıp sağlık merkezinde görevli hemşire Yaren Toptaş'ın yanına gittim. Hemşire Yaren, büyük bir titizlikle kanımı aldı. Ve bunun için sırada hiç beklemedim.

HPV TESTİM YAPILDI



Ardından merkezin üst katındaki Anne Çocuk Sağlığı Bölümü'nde, hemşire Nazlı Aydın ve Fatoş Hüsmek beni karşıladı. Kısa bir bilgilendirmeden sonra gaitada gizli kan testi için tüm aparatlarımı bana teslim ederek nasıl yapmam gerektiğini anlattılar.



Ve beni HPV testinin yapıldığı odaya götürdüler. Kadınların korkulu rüyası olsa da kadın doğumdaki muayene koltuğu, Nazlı hemşirenin bilgilendirici anlatımı ve pratik cihazla işlem 1 dakika bile sürmedi. Nazlı hemşire, sonucu takip etmem için bir barkod numarası verdi.

Sonucun pozitif çıkması durumunda ise yine kendileri tarafından bilgilendirme yapılıp kişilerin ilçe sağlık müdürlüğüne yönlendirildiğini, buradan da hastaya kadın hastalıkları ve doğum uzmanından randevu oluşturulduğunu ifade etti. Mamografiyi 6 ay önce çektirdiğim için çekilmedi.





ŞİMDİ İÇİM ÇOK RAHAT



Yaklaşık 20 dakikada tarama programımı bitirmiş oldum. Şimdi içim çok rahat. Çünkü kanserde erken teşhis çok mu çok önemli. Aile Hekimi Turgut da "Başlatılan bu uygulama çok kıymetli. Kanserin erken teşhisi için süper bir adım" dedi.

15 MİLYON KİŞİ BİLGİLENDİRİLİYOR



Sabah'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5.5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalınbağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6.5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek.



1 ay süreyle kademeli olarak gönderilecek olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındakiler oluşturuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da bulunuyor. Bu testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması, erken teşhis için büyük önem taşıyor.

