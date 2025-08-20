Burdur'da park tartışmasında damadını tüfekle vurarak öldürdü

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişi, evinin önüne tır park ettiği için tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan damat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 14:47

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Ş. (63) evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ali Ş., damadı Deniz Top'u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.



Hastaneye kaldırılan Deniz Top, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde çalışma gerçekleştirdi.