AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 01.10'da gerçekleşen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olan açıklanırken sarsıntı yerin 4.54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 01:18

Balıkesir'de saat 01.10'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntı yerin 4.54 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanırken hasar bilgisi, can kaybı ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.

Foto: AFAD

DEPREM

Büyüklük:4.3 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-20

Saat:01:10:34 TSİ

Enlem:39.20806 N

Boylam:28.21917 E

Derinlik:4.54 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-08-20 01:14:32 39.19472 28.18944 5.65 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 01:13:43 39.20528 28.22083 4.77 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 01:10:34 39.20806 28.21917 4.54 ML 4.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 01:02:39 39.26389 28.10306 7.17 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:50:13 39.19333 28.15806 8.26 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:48:51 39.25917 28.12389 7.46 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:46:16 39.2025 28.15333 6.98 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:43:16 39.20056 28.1675 8.83 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:37:20 39.14472 28.13417 6.87 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:34:49 39.17667 28.17278 9.07 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:32:21 39.205 28.17694 7.78 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:23:36 38.83306 37.44778 7.05 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2025-08-20 00:23:34 39.19444 28.11833 7.55 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:22:38 39.48889 28.03056 7.0 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)

2025-08-20 00:19:36 39.20583 28.13556 10.17 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:14:57 39.16333 28.13722 7.61 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:07:22 39.21083 28.16917 6.06 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:05:39 39.22139 28.1275 8.78 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-20 00:00:53 39.17417 28.14556 8.69 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-19 23:55:30 39.21 28.17694 9.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-19 23:50:18 39.23028 28.13139 5.95 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-19 23:49:17 39.15083 28.18833 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-19 23:43:04 39.2 28.23444 4.95 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-19 23:42:05 39.19861 28.15167 9.61 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

