Suç şebekelerinin telefon planı hayatınızı kabusa çevirebilir! Yöntemleri hep aynı: Yakınımı arayabilir miyim?
Hiç tanımadığınız birine konuşması için telefonunuzu verirken bir daha düşünün. İyi niyeti suistimal eden suç şebekelerinin "telefonunuzla yakınımı arayabilir miyim?" yöntemi ile başınız belaya girebilir. Uzman isimden konuyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi: Terörden sosyal medya suçlarına kadar pek çok adli sürecin muhatabı olabilirsiniz...
Akıllı telefon ve cihazların kısa süreliğine de olsa başkalarına kullandırılması hem dolandırıcılık riskini hem de adli süreçlerde mağduriyet ihtimalini artırıyor. Yapay zeka alanında çalışmalar yapan Sadi Çetinkaya, 18 Temmuz'da bir kafede oturduğu sırada yanına gelen tanımadığı kişinin akıllı telefonunu kısa süreliğine kullanması nedeniyle mağdur oldu.
HESAPLARINA GİRİLDİ
Çetinkaya, araç kiralama ve skuter uygulamasındaki hesabına girildiğini, kredi kartından kiralama işlemi için ücret kesildiğini bu şirketten yapılan "hatalı park" aramasıyla fark etti. Durumu fark ettikten sonra hemen polise başvurduğunu, zararın boyutunu ortaya çıkardığını aktaran Çetinkaya, bu tarz olaylarda sorumluluğun genellikle mağdurda kaldığını belirterek, kısa süreliğine de olsa cep telefonlarının kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
İSPAT ETMEK ZORUNDASINIZ
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte siber dolandırıcılık ve dijital suçların hızla arttığını söyledi. Ergün, bu tip akıllı cihazların sahibinin, başkaları tarafından kötü niyetle yapılan tüm eylemlerden hukuken sorumlu olduğunu dile getirerek, "Kısa süreliğine dahi olsa cihazınızı başkasına verdiğinizi ispat edemiyorsanız o eylemler sizin üzerinize kalır. Yargı önüne çıktığınız zaman, 'Yapılan eylem benim tarafımdan değildi. Cihazımı kısa süreliğine şu kişiye vermiştim' gibi bir durumu net bir şekilde ispatlamanız lazım" dedi.