Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun kayalıklardan düşerek öldüğü iddia edildi

Mardin'in Derik ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Akçay Mahallesi'nde kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut isimli çocuk için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu. Yapılan incelemede, çocuğun olay yerinde haatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

