Otopark ücreti kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 yaralı
Samsun İlkadım'da bir otoparkta müşteri ile otopark görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında her iki kişi de aynı tabancayla vurularak yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, ilçenin Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.