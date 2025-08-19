Otopark ücreti kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.08.2025 21:43

Samsun İlkadım'da bir otoparkta müşteri ile otopark görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında her iki kişi de aynı tabancayla vurularak yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, ilçenin Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.