İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 20 tutuklama

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 17:53

Paylaş



ABONE OL

Ekipler, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 11-18 Ağustos tarihleri arasında teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe'de gerçekleştirilen operasyonlarda 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN KARARLILIK MESAJI

Uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, personeli tebrik ederek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz sürecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN