Şile sahilinde şüpheli cisim alarmı! Roket başlığı bulundu

İstanbul’un Şile ilçesinde deniz kenarında roket başlığına benzeyen bir cisim bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, sahil çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 18:12

Balibey Mahallesi Kırandere Plajı yakınlarında vatandaşlar tarafından fark edilen cismin roket başlığına benzemesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Uzman ekiplerin cismin niteliğini belirlemek için detaylı inceleme yaptığı, gerekli görülmesi halinde bölgeye bomba imha uzmanlarının da sevk edilebileceği öğrenildi. Yetkililer, araştırmanın tamamlanmasının ardından cismin ne olduğuna dair resmi açıklamanın yapılacağını bildirdi.

