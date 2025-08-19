Fatih'te korku dolu anlar! Kafeye taksiden silahla ateş etti | O anlara kamerada

Fatih'te bir kafeye taksiden silahla ateş açıldı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya ilişkin polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin, bir süre sonra taksiden inip yaya olarak kaçtığı belirlendi. Taksinin sürücüsünün de olayın ardından polis merkezine giderek olayı anlattığı tespit edildi.

Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin önüne dün sabah saatlerinde taksiyle gelen 2 kişiden biri iş yerine doğru silahla ateş etti.

Saldırıda mermiler kafenin camlarına isabet ederken, şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya ilişkin polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin, bir süre sonra taksiden inip yaya olarak kaçtığı belirlendi. Taksinin sürücüsünün de olayın ardından polis merkezine giderek olayı anlattığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin içinde bulunduğu taksinin kafenin önüne gelince yavaşlaması, bir şüphelinin silahla ateş ettikten sonra aracın buradan uzaklaşması yer aldı.

