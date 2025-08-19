Gıda teröristleri! Ekiplerin baskınında ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine gittikleri denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti tespit etti. İnsan sağlığını tehdit eden et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Kepez Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor. Geçtiğimiz günlerde Kepez'de bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi. Olayın ardından şikayete konu olan iş yerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünlere, imha edilmek üzere el konuldu.