Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada 38 yaşındaki Ö.B. yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Samanlık Pazarı mevkisinde 38 yaşındaki Ö.B'nin kullandığı 34 V 7429 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.