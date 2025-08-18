Serinlemek için denize giren 2 genç boğulma tehlikesi atlattı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren yabancı uyruklu 2 genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Son anda kurtarılan gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığı anlar ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 17:21

Samandağ'da serinlemek isteyen yabancı uyruklu 2 genç, Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra gençler, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

Boğulma tehlikesi yaşayan gençler, akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan gençlere, ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edildi.

