Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 71 ACJ 323 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.