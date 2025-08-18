Madde bağımlısı genç sokak ortasında kendinden geçti! O anlar kamerada

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir şahsın sokak ortasındaki garip halleri kameralara yansıdı. Çevreden geçenler tarafından kaydedilen anlar sosyal medyada yayınlandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:15

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler sergiledi.



İddiaya göre, Adana otogarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs bir otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.



Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu.

