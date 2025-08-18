Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Yaşanan kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 17:34

Kaza, Kapaklı-Saray yolundaki sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınar Bulvarı'ndan Kapaklı-Saray yoluna çıkan A.P. idaresindeki 34 GYL 758 plakalı motosiklet, aynı yol üzerinde ilerleyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi.

Kazada yaralanan A.P. isimli sürücüyü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

