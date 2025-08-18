Karayazı'da gezici sinema ve açık hava konseri etkinliği

Karayazı Kaymakamlığı'nın koordinesinde, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında gezici sinema ve açık hava konseri etkinliği Karayazı halkıyla buluştu.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:31

Paylaş



ABONE OL

Açık hava konserinde çocuklar için sürprizler yapıldı. Dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Görkemli akşamda renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan izleyiciler coşkunun ve eğlencenin tadını çıkardı.



Karayazı Kaymakamı Onur Titiz de festivale katılarak çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN