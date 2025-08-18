İzmir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Kazım K, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazım K'nin idaresindeki 35 XXX XX plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ahmet Ç. yönetimindeki 35 X XXXX plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kazım K, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.