Düğünde çıkan kavgada gelinin halası kalp krizi geçirip öldü

Elazığ’da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında gelinin halası 66 yaşındaki Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 12:32

Elazığ'da bir düğün salonunda iki taraf arasında çıkan kavga sırasında gelinin halası Lütfiye Gökhan (66) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam, bir düğün salonunda meydana geldi. İki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, gelinin halası Lütfiye Gökhan fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lütfiye Gökhan ve yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

