Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor geldi

Antalya Havalimanı, 16 Ağustos Cumartesi günü yolcu rekoru kırdı. 230 bin 2 yolcu (207 bin 661 dış hat, 22 bin 341 iç hat) ve 1234 uçak (1094 dış hat, 140 iç hat) trafiği gerçekleşti.

Antalya Havalimanı'nda, cumartesi günü tüm zamanların uçak ve yolcu trafiği rekoru kırıldı. Havalimanında, 16 Ağustos'ta 230 bin 2 yolcu ağırlandı, 1234 uçak iniş ve kalkış yaptı.

