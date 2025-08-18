Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor geldi
Antalya Havalimanı, 16 Ağustos Cumartesi günü yolcu rekoru kırdı. 230 bin 2 yolcu (207 bin 661 dış hat, 22 bin 341 iç hat) ve 1234 uçak (1094 dış hat, 140 iç hat) trafiği gerçekleşti.
